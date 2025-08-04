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Edirne'de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Edirne'de bir kişi, tartıştığı eşini 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Aynı kişi korkunç cinayetlerin ardından bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edirne'de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Korkunç olay, Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. D.Ö.A’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine daireye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı 1

EVE GELEN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Ekipler, girdikleri evde anne D.Ö.A. (38), oğlu D.K.A. (10) ve baba Ö.G.A'nın (41) hareketsiz yattığını gördü.

Edirne de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı 2

KENDİNİ DE BIÇAKLADI

Yapılan incelemede karısı D.Ö.A. ve oğlu D.K.A'yı boğarak öldüren Ö.G.A'nın kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Edirne de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı 3

Ağır yaralanan Ö.G.A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. (AA)

Edirne de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı 4Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Edirne
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