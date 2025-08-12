HABER

Edirne'de orman yangını! Bazı yazlıklar yandı, köy tahliye edildi

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve Gülçavuş köyü sahiline ulaştı. Gülçavuş köyü ve sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi.

Enez’e bağlı Büyükevren köyü sahilindeki doymuş mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı biçilmiş buğday tarlasında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kızıl çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Enez Belediyesi, Keşan Belediyesi ve İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin Yeniyerler mevkisine ilerlediği bildirildi.

GÜLÇAVUŞ KÖYÜ VE SAHİLİ TAHLİYE EDİLDİ

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve Gülçavuş köyü sahiline ulaştı.

Gülçavuş köyü ve sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi.

Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor.

Öte yandan hava kararana kadar da 1 yangın söndürme helikopteri alevlere müdahale etti.

VALİLİK: BÖLGEDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının sürdüğü bölgede tahliye çalışmalarının başladığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Enez ilçesi Büyükevren köyü civarında bugün saat 19.00 sularında ormanlık alanda meydana gelen yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekiplerimizle birlikte belediyelerimizin ekipleri sevk edilmiştir. Valimiz Yunus Sezer, ilgili kurum yetkilileri ile birlikte, bölgede çalışmaları koordine etmektedir. Yangına havadan ve karadan hızla müdahaleye devam edilmekte olup, sahadaki ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için aynı bölgede tahliye çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine yaklaşmamaları, bölge civarında trafiğe dikkat etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz etmektedir" denildi.

ENEZ BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Enez Belediye Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemiz Büyükevren köyü sahilinden başlayıp Gülçavuş köyümüz bölgesindeki ormanlık alana ilerleyen yangına Orman İşletme ekipleri, Enez Belediyesi ekiplerimiz ve tüm komşu belediyelerimizin desteği ile havadan ve karadan tüm imkanlarımızla müdahalemiz devam etmektedir. Şu an itibari ile Gülçavuş köyümüzün sahil bölgesi boşaltılıyor. Tüm vatandaşlarımızın yetkililerin uyarılarını dinlemeleri önem arz etmektedir" denildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de itfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

