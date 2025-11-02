HABER

Edirne'de otomobil ekmek fırınına girdi! Kazada 4 kişi yaralandı

Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

İ.K. (78) idaresindeki otomobil, Sabuni Mahallesi Lise Bayırı Sokak'ta kontrolden çıkarak Eski İstanbul Caddesi'ndeki ekmek fırınına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 2 fırın çalışanı ve bir müşteri sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin caddeye doğru hızla ilerlediği, çevredekilerin kazanın olduğu bölgeye ilerlediği görüldü.Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Edirne Otomobil
