Edirne'de otomobil yaya geçidinde kadına çarptı

Edirne'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri otomobil sürücüsü M.E.K.'yi karakola götürürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

