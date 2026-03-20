Edirne’de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çöpköy köyü yolunda seyir halinde olan F.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, Uzunköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü F.K. ile araçtaki diğer 2 aile ferdi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



