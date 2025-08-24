Edirne'de trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesi Oğulpaşa köyü sapağında E.S. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.G. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır