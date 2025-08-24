HABER

Edirne'de trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Edirne’de meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesi Oğulpaşa köyü sapağında E.S. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.G. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

