Edirne'de trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 20.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Kozköy Kavşağı’nda meydana geldi. Uzunköprü’den Keşan yönüne giden M.P. yönetimindeki otomobil, kavşakta karşı yönden gelerek Kozköy istikametine sapmak isteyen A.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı. Otomobiller, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki drenaj kanalına girerek, yaklaşık 50 metre savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler M.P. ve A.Y. ile otomobillerdeki G.Y., G.Y., F.A., Z.P., A.K.P., E.P. ile D.P., ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü’deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan A.K.P. ile D.P., ileri tetkik ve tedavi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan A.Y. ve beraberindekilerin Keşan’dan, Kozköy’deki bir düğüne gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır