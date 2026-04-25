Edirne'de trafik kazası! Yaralılar var

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Enez kara yolu Kılıçköy mevkisinde meydana geldi. Enez’den Keşan yönüne giden B.Ö. (30) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.Ö. ve yanında bulunan B.D. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Otomobilden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

