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Edirne'de yangın! 2 saatte kontrol altına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde inşaat ve mantolama malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne'de yangın! 2 saatte kontrol altına alındı

Keşan’a bağlı kırsal İzzetiye Mahallesi’ndeki Keşan-Mecidiye köyü kara yolu 1’inci kilometrede bulunan inşaat ve mantolama malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinin deposunda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun duman nedeniyle Keşan-Mecidiye köyü kara yolu zaman zaman trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangın sonucu iş yeri ve depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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