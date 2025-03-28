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  4. Edirne’de Yunan sürücünün motosiklete çarptığı kaza kamerada

Edirne’de Yunan sürücünün motosiklete çarptığı kaza kamerada

28.03.2025 16:25
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Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan uyruklu otomobil sürücüsünün, kırmızı ışık ihlali yaparak son hızla motosiklet sürücüne çarptığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınında ve İpsala ilçesinin girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala Gümrük Kapısı istikametine giden Yunan uyruklu G.R. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Yenikarpuzlu istikametinden gelerek İpsala istikametine giden Deniz K. yönetimindeki motosiklet, İpsala Kavşağı’nda çarpıştı. Feci kazada motosikletin sürücüsü Deniz K. yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Deniz K., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Yunan sürücünün işlemleri devam ediyor.Polis kazayla inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza
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