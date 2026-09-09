Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda 387 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen karavan cinsi bir araç, şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Detaylı aramada hassas burunlu narkotik köpekleri 'Beta' ve 'Axel’in tepki verdiği bölgeye yoğunlaşıldı. Yapılan kontrollerde, aracın doğal boşluğuna gizlenmiş halde 173 şeffaf poşet içerisinde 387 kilo 348 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır