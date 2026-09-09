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Yerli hayvan ırklarının korunması çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, yerli hayvan ırklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi.

Yerli hayvan ırklarının korunması çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçeye bağlı köy, belde ve mahallelerde bulunan Yerli Kara sığırlarına yönelik tespit çalışmaları yapıldı.

Yerli hayvan ırklarının korunması çalışmaları sürüyor 1

Çalışmalar; Akkonak, Armutlu, Aydoğmuş, Çayıryazı, Çayırpınar, Devederesi, Eber, Karamık, Koçbeyli ve Pınarkaya köyleri ile Pazarağaç beldesi ve ilçe merkezindeki mahallelerde gerçekleştirildi.

Saha çalışmalarında yerli gen kaynaklarının korunması, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ve hayvan ıslahı çalışmalarının sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Afyonkarahisar
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