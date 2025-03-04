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  4. Edirne Valisi Sezer duyurdu! Türkiye Yunanistan sınırına duvar örüyor: "Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak"

Edirne Valisi Sezer duyurdu! Türkiye Yunanistan sınırına duvar örüyor: "Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 17:36
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Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada Yunanistan sınıra 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini açıkladı.

Edirne Valisi Sezer duyurdu! Türkiye Yunanistan sınırına duvar örüyor: "Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak"

Edirne Valisi Sezer, kentin asayişinin değerlendirildiği toplantıda sınır güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Edirne'nin göç rotası olmaktan çıktığını söyleyen Sezer, sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını belirtti.

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Türkiye - Bulgaristan sınırında bulunan duvarlar gibi Türkiye - Yunanistan sınırına da duvar örüleceğini açıkladı. Sezer, sınır hattında 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini ifade etti. Duvar ihalesinin kısa zamanda yapılıp çalışmaların başlayacağını belirten Sezer, sınır güvenliğine önem verildiğine dikkat çekti.

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"SINIR HATTINA DUVAR VE ÇİTLER YAPILACAK"

Edirne Vali Sezer, bu sene batı sınırında ilk kez fiziki sınır tedbiri gerçekleştireceklerini belirterek, "Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak. Sadece devriye yolları vardı. Devriye yolları tamamlandı. Artık doğu sınırında olduğu gibi fiziki çit ve duvar yapımı için ihale yapıldı. Batı sınırında ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini sınırda almış olacağız. Başlangıç olarak bu yıl 8 buçuk kilometre yapılması düşünülüyor. Tüm sınır hattı ileriki dönemlerde yapılacak. İçişleri Bakanlığı ve Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle devam eden bir çalışmadır. Yunanistan sınırından başlandı, inşallah ileriki dönemde duruma göre devam edeceğiz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Türkiye Yunanistan duvar sınır
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