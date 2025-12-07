HABER

Edirne’de çarpışan aracın defalarca takla attığı kaza kamerada

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan birinin defalarca takla attığı kazada 2 kişi yaralanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Havsa istikametinden Edirne’ye seyir halinde olan E.Ü’nün kullandığı otomobil, kavşağa dönüş yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu Y.S’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Edirne’de çarpışan aracın defalarca takla attığı kaza kamerada 1

Edinilen bilgiye göre, Havsa istikametinden Edirne’ye seyir halinde olan E.Ü’nün kullandığı otomobil, kavşağa dönüş yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu Y.S’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle E.Ü. idaresindeki otomobil, defalarca takla atarak ters döndü.

Edirne’de çarpışan aracın defalarca takla attığı kaza kamerada 2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Saniye saniye kameraya yansıyan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Edirne’de çarpışan aracın defalarca takla attığı kaza kamerada 3

Kaynak: İHA

Edirne
