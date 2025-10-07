Edirne'de etkili sağanak yağış nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi

Edirne’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte yaklaşık iki gündür aralıklarla yağmur yağıyor. Son 24 saatte metrekareye 130 kilogram yağış düştü. Bu durum birçok cadde, sokak ve bahçenin sular altında kalmasına neden oldu.

Talatpaşa Mahallesi’nde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşların evlerine ulaşmakta güçlük çektiği görüldü. Mahalle sakinleri, her yağış sonrası yağmur suyunun birikerek bölgeyi göle çevirdiğini ifade etti.

Bazı bölgelerde ev ve iş yerleri su altında kaldı. Vatandaşlar ellerinde kovalarla su tahliyesi yaparken, belediye ekiplerinin tıkanan mazgalları açmak için çalışmalara başlaması istendi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır