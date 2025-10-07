HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne'de etkili sağanak yağış nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi

Edirne’de etkili olan sağanak yağış, kentte birçok olumsuzluğa yol açtı. Su birikintileri ve tıkanan mazgallar sorun oluşturdu.

Edirne'de etkili sağanak yağış nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi

Edirne’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte yaklaşık iki gündür aralıklarla yağmur yağıyor. Son 24 saatte metrekareye 130 kilogram yağış düştü. Bu durum birçok cadde, sokak ve bahçenin sular altında kalmasına neden oldu.

Edirne de etkili sağanak yağış nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi 1

Talatpaşa Mahallesi’nde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşların evlerine ulaşmakta güçlük çektiği görüldü. Mahalle sakinleri, her yağış sonrası yağmur suyunun birikerek bölgeyi göle çevirdiğini ifade etti.

Edirne de etkili sağanak yağış nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi 2

Bazı bölgelerde ev ve iş yerleri su altında kaldı. Vatandaşlar ellerinde kovalarla su tahliyesi yaparken, belediye ekiplerinin tıkanan mazgalları açmak için çalışmalara başlaması istendi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayrampaşa'da alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldıBayrampaşa'da alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı
Mağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandıMağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Edirne belediye sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.