Edirne’de şok uygulama: 17 araca 560 bin liranın üzerinde ceza

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent genelinde gerçekleştirilen şok uygulamada 1964 kişi ve 458 araç denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 17 araca toplam 560 bin 909 lira trafik cezası uygulanırken, 3 bakaya yakalandı, bir işletmeye de 206 bin 436 lira idari para cezası kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ın koordinesinde kent genelindeki 13 ayrı noktada şok uygulama gerçekleştirildi. Toplam 37 ekip ve 154 personelin katıldığı uygulamada, 1964 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimlerde 3 kişinin bakaya olarak arandığı belirlendi. Uygulama kapsamında 458 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 17 araca toplam 560 bin 909 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca bir işletmenin, izin verilen yerler dışında alkol sunumu yaptığı belirlendi. İşletme hakkında 206 bin 436 lira idari para cezası uygulanması amacıyla tutanak düzenlendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelindeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır