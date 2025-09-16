HABER

Edremit'te denize açılıp kaybolmuştu! 74 yaşındaki kaptandan acı haber

Balıkesir’in Edremit ilçesinde teknesiyle açılan 74 yaşındaki İsmail Hezer'den haber alınamıyordu. Kayıp kaptan İsmail Hezer'in, denizde cansız bedeni bulundu.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan İsmail Hezer'den uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Aramalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de destek verdi. Helikopter, bot ve dalgıçlarla Akçay sahil hattında yapılan çalışmalarda; Hezer'in bugün denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Teknesi limana çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

