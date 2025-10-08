HABER

Efeler'de manavlar denetlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren manavlarda denetimler gerçekleştirdi.

Aydın'da halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Efeler ilçesinde yapılan denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumları kontrol edilirken, ürünlerin fiyat etiketleri, etiketlerin mevzuata uygunluğu ve etiketsiz satışlar mercek altına alındı. Ayrıca hijyen şartları da titizlikle incelendi. Kurallara uymayan işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulandı. Efeler'de yaşayan vatandaşlar yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle fiyat etiketi denetimlerinin tüketici haklarını koruma açısından büyük önem taşıdığını vurgu yaptı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Aydın
