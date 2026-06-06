Efeler’de Haziran ayı kültür ve sanat etkinlikleri başlıyor

Efeler Belediyesi, Haziran ayında düzenleyeceği resim ve filografi sergileri ile "Karar Anı" adlı tiyatro oyunuyla vatandaşları kültür ve sanat etkinliklerinde buluşturacak.

Efeler Belediyesi, kentte kültür ve sanat faaliyetlerini Haziran ayında da sürdürüyor. Sergilerden tiyatroya uzanan etkinlik takvimiyle vatandaşların sanatla buluşması hedefleniyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Efeler Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde hazırlanan kursiyer eserlerinden oluşan Resim Sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 13.00’te açılışı yapılacak sergi, 13 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Haziran ayının bir diğer etkinliği ise Filografi Sergisi olacak. Geleneksel el sanatlarının önemli örneklerinin yer alacağı serginin açılışı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 13.00’te Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

"Karar Anı" Umurlu’da sahnelenecek

Efeler Belediyesi, sahne sanatları alanındaki çalışmalarına da devam ediyor. Efeler Belediyesi, AYÇED ve Aydın Amatör Tiyatocular Derneği iş birliğiyle hazırlanan "Karar Anı" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. Ali Aktürk’ün kaleme aldığı, Emel Yüksel Erdinç’in yönettiği oyun, çevre sorunları ve küresel geleceğe dikkat çeken içeriğiyle öne çıkıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve sahne tasarımıyla dikkat çeken "Karar Anı", 13 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Umurlu Şehit Mahir Yıldırım Tiyatro ve Konferans Salonu’nda sahnelenecek. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde sürdürülen kültür ve sanat etkinlikleriyle kentte sanatsal üretimin desteklenmesi ve vatandaşların kültürel faaliyetlere erişiminin artırılması amaçlanıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır