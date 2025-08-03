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Efsane Başkanın oğlu ölü bulundu! Vücudunda kesikler tespit edildi... Cinayete mi kurban gitti?

Foça'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve 'efsane başkan' olarak bilinen Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim ölü olarak bulundu. Vücudunun birçok yerinde kesikler bulunan Dirim'in kesin ölüm nedeni bilinmezken, 'Cinayete mi kurban gitti?' soruları akıllara geldi. İşte detaylar...

Efsane Başkanın oğlu ölü bulundu! Vücudunda kesikler tespit edildi... Cinayete mi kurban gitti?
Melih Kadir Yılmaz

Foça’da 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan ve 'efsane başkan' olarak anılan Ahmet Nihat Dirim'in, evli ve 2 çocuk babası olan oğlu Kerem Dirim, dün sabah evden çıktı.

Efsane Başkanın oğlu ölü bulundu! Vücudunda kesikler tespit edildi... Cinayete mi kurban gitti? 1

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Dirim’den haber alamayan yakınları, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İlçe merkezi ve çevresinde polis ve jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı.

Efsane Başkanın oğlu ölü bulundu! Vücudunda kesikler tespit edildi... Cinayete mi kurban gitti? 2

ÖNCE OTOMOBİLİ BULUNDU

Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim'in otomobiline ulaşıldı. Bunun üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

VÜCUDUNUN BİRÇOK NOKTASINDA KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Otomobilin bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre kadar ilerisindeki sazlık alanda Dirim'in cansız bedenine ulaşıldı. Karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan Dirim'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dirim'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Foça
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