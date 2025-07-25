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Ege adalarının ilk köy yerleşimi Gökçeada'da tespit edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'nün, Ege adaları içinde besin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilk köy yerleşimi olduğu ortaya çıktı.

Ege adalarının ilk köy yerleşimi Gökçeada'da tespit edildi

Gökçeada ilçesindeki Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'ndeki arkeolojik çalışmalar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığında yürütülüyor. Kazı çalışmaları, 15 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve maddi destekleri ile sürdürülüyor. Kazı çalışmalarında Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü yerleşiminin Ege adaları içinde besin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilk köy yerleşimi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yapılan arkeolojik çalışmalar; Ege adaları içinde çanak çömlek yapımının, metalürjinin, anıtsal mimarinin en erken ortaya çıktığını, bu kapsamda da şehirciliğe ait en eski kanıtlara ev sahipliği yapan yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Ayrıca yerleşmede yapılan kazılar, 6 kültür katının varlığını ortaya çıkardı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gökçeada
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