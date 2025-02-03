Ege beşik gibi sallanıyor: 1 haftada 400 tane oldu! Depremden önce gelen o yoğun uğultu...

Büyüklüğü 1,3 ila 4,8 arasında 400'den fazla deprem Ege Denizi'ndeki adalarda ve özellikle Yunanistan'da büyük paniğe yol açmış durumda. Bölge halkına 'Denize yaklaşmayın' çağrısı yapılırken, muhtemel bir tsunami hadisesine karşı da uyarılarda bulunuluyor. Bölgede büyük deprem beklentisinin de git gide artması üzerine bölge halkı da büyük endişe ve panik olmuş durumda. Özellikle depremden önce duyulan yoğun uğultu, deprem sırasında yaşanan korkuyu adeta katlıyor.

KORKUTAN UYARI: "DENİZDEN UZAK DURUN"

Deprem Planlama ve Koruma Örgütü’ne (OASP göre meydana gelebilecek en büyük depremin 5.5 Richter'i aşması beklenmiyor.

Ayrıca tsunami riskinin düşük olduğu vurgulandı ancak vatandaşların denize yakın durmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.

Deprem Planlama ve Koruma Örgütü, Santorini'de okulların kapatılmasını ve kapalı alanlarda kitlesel toplantıların önlenmesini önerdi ve bugün okulların kapalı kalacağı açıklandı.

Öte yandan, vatandaşların daha şiddetli sarsıntıların yaşanması durumunda güvenlikleri açısından Ammoudi limanları ve Fira Eski Limanı'na giriş ve çıkışlardan kaçınmaları tavsiye edildi.

Özellikle Santorini, Amorgos ve Ios adalarında, doktor ve kurtarıcıların yanı sıra ambulanslardan oluşan Özel Afet Tıbbı Dairesi ekibi takviye edildi.

DEPREMDEN ÖNCEKİ UĞULTU...

Anafi Belediye Başkanı Iakovos Rousos, sarsıntıların ardından şu açıklamayı yaptı: "Sakiniz. Biz küçük bir ada'yız, birbirimizi tanıyoruz, hepimiz bir aradayız. Gün içinde birçok kez sarsılıyoruz, her geçen gün daha da şiddetleniyoruz, ama en zoru depremden önceki o yüksek uğultu, dün gece yoğun bir şekilde duyduğumuz bir şey."

1956 yılında Amorgos fayı büyük bir deprem yarattığında, adadaki hasarın asgari düzeyde olduğunu söyleyen Rousos, Atina Ulusal Gözlemevi'nden bir ekibin Anafi ve Amorgos'a giderek adalara yeni sismograflar yerleştireceğini söyledi. Belediye başkanı, "Bizimki Anafi helikopter pistine yerleştirilecek" diye ekledi.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü ve Santorini Yanardağı Çalışma ve İzleme Enstitüsü (IMPIS) yönetim kurulu başkanı Costas Papazachos "önleyici tedbirlerin alındığını" vurguladı ve "Panik yapmaya gerek yok. Ancak özellikle kalabalıklaşma konusunda tedbirlere ve talimatlara çok dikkatli uyulması gerekiyor" diye konuştu.

"ABARTILI HABERLERE İNANMAYIN"

Naftempoiriki gazetesinde yer alan habere göre Santorini Belediye Başkanı Anastasios Zorzos, adanın yerel televizyon kanalı Volcano TV'ye verdiği demeçte, "Bu depremler Richter ölçeğine göre 4,5'e kadar ulaşıyor, bilim insanlarıyla sürekli iletişim halindeyiz ve çok büyük bir deprem öngörmüyorlar. Çünkü fayın yüklenmesi uzun yıllar alıyor” açıklamasını yaptı.

Ada halkına ve sakinlerine, “abartılı başlıklar taşıyan yayınlara” aldanmamaları, sadece bilim insanlarının geçerli güncellemelerini dikkate almaları çağrısında bulundu .

Habere göre sismik aktivite Kiklad Adaları bölgesinde sürekli olurken, en fazla deprem Santorini ve Amorgos arasındaki deniz alanında kaydedildi.

Kurtarma ekipleri Santorini'ye ulaşırken, çadırlar da kuruldu. Çadırlar, her türlü olasılığa karşı hazır bekleyen ekiplerin sadece konaklama ve operasyonel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandı.

Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan bilgi edinmeye ve haksız paniğe yol açabilecek asılsız haberlerin yayılmasından kaçınmaya çağırdı.

GÜÇLÜ DEPREM OLASILIĞI GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Vatandaşların kapalı alanlarda toplanmamaları ve metruk binalara yaklaşmamaları isteniyor.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, ERT'ye yaptığı açıklamada, bölgede "oldukça önemli fayların" bulunduğunu belirterek, güçlü bir deprem olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Papazachos, "Depremlerin tektonik kökenli olduğu açıkça görülüyor. Amorgos ve Santorini arasındaki bölgede gözlemlediğimiz depremlerdeki gelişme tamamen tektoniktir" dedi.

Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimis Lekkas ise sismik aktivitenin volkanik alanla ilgili olmadığını vurguladı.

Kaynak: NTV

EGE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Ege Denizi'nde sarsıntılar sürüyor. AFAD'ın açıklamasına göre Ege Denizi'nde saat 10.09'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.58'de ise 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.