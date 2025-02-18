Ege'de sallanmaya devam ediyor! Bu sabah 5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi

Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BU KEZ 5 İLE SALLANDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.46’da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla’nın Bodrum ilçesine 127 bin kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.