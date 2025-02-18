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Ege'de sallanmaya devam ediyor! Bu sabah 5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.02.2025 08:19
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Ocak ayının sonunda başlayan ve aralıksız devam eden depremler devam ediyor. Ege bu sabah 5 büyüklüğündeki sarsıntıyla güne başladı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması sevindirdi.

Ege'de sallanmaya devam ediyor! Bu sabah 5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi

Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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BU KEZ 5 İLE SALLANDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.46’da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla’nın Bodrum ilçesine 127 bin kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

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deprem afad ege
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