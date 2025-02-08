Ege'deki deprem fırtınası... Birçok noktada sular çekildi: Süreç 400 yıl önceki kabusla birebir aynı!

Santorini Adası etrafında gerçekleşen yüzlerce deprem sonrası Yunan hükümeti bölgede adeta alarm durumuna geçti. Bölgedeki tüm adalarda okullar tatil edildi. Seyyar sıhhi tesisler oluşturuldu. Ve adalardaki insanlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor. Yunan hükümeti büyük bir deprem veya yanardağ faaliyeti olmadan önlemlerini çoktan almaya başladı. Türkiye de Ege denizinde meydana gelebilecek bir afette doğrudan hedef konumunda. 400 yıl önce Santorini'de meydana gelen yanardağ patlaması sonucu bölgedeki ekolojik sistem oldukça etkilenmişti. Bu yanardağ patlamasından hemen önce de Ege, Akdeniz ve Marmara'daki birçok bölgede denizin metrelerce çekildiği tarihi kaynaklarda yazan bilgiler arasında. Son günlerde de Türkiye'de birçok noktada denizlerde metrelerce suların çekildiği görüldü.

MARMARA'DA SULAR 150 METRE ÇEKİLDİ

İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu.

Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.

EGE VE AKDENİZ'DE DE DURUM AYNI

Haskoloğlu'nun haberine göre, Ege Denizi'nde depremler sonrası Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridinde sık sık deniz suyu çekilmeleri başladı. Bazı bölgelerde deniz suyu 12 metre çekildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yer alan turistik belde Sığacık'ta da denizin metrelerce çekildiği gözlendi.

400 YIL ÖNCE DE YAŞANMIŞTI...

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun konuyla ilgili yaptığı araştırma sosyal medyada viral olmuştu. 2,5 milyon görüntülenme alan araştırma videosundaki bulgulara göre, Santorini'de meydana gelen deprem fırtınasının bir benzeri 400 yıl önce de yaşanmıştı.

Haskoloğlu'nun aktardığına göre, Yunan hükümetinin aldığı bu denli katı önlemler tarihsel farkındalıktan kaynaklanıyor. Zira bölgede 400 yıl önce de aynı şekilde bir deprem fırtınası yaşandığı ve beraberinde suların çekildiği akabinde ise çok güçlü bir yanardağ patlaması meydana geldiği belirtiliyor.

ADA ESKİDEN DAİRE ŞEKLİNDEYDİ

Santorini'nin şekline bakıldığı zaman aslında ortası boş bir daireye benzediğini ifade eden Haskoloğlu'na göre adanın aslında ortası da vardı. Fakat meydana gelen yanardağ patlamasıyla birlikte Haskoloğlu, adanın ortasının göçtüğünü ve şu anki haline geldiğini ifade etti.

VERİLER PAYLAŞILDI: SÜREÇ BİRE BİR AYNI!

'Nature Communication' bültenine atıfta bulunan Haskoloğlu'na göre adadaki patlamadan sonra birçok medeniyet yok oldu. 2023 yılında paylaşılan veriler sonrasında yanardağ patlamasının etkileri gözler önüne serildi.

Verilere göre, patlama meydana gelmeden önce bölgede binlerce sismik hareket gözlendi. Ve depremden sonra yanardağ patlaması gerçekleşti. Ege kıyılarında suların aniden çekildiği ve 20 metrelik bir tsunami oluşturdu.

Patlama sonrası meydana gelen kül bulut bölgenin iklim ve ekolojik dengesini adeta altüst etti.