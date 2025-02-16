HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta ara verildi!

Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta ara verildi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.02.2025 22:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizindeki sismik hareketler nedeniyle Yunanistan 4 adada eğitime 1 hafta daha ara verildi. geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.

Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta ara verildi!

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adadaki okullarda eğitime bir hafta daha ara verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

son

Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.

UZMANLAR DEĞERLENDİRME YAPTI!

Öte yandan, Sismik Tehlikeyi Değerlendirme ve Sismik Riski Azaltma Daimi Bilimsel Heyeti ile Yunanistan Volkanik Arkının Daimi İzleme Heyeti, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirmek üzere bir araya geldi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas'ın da katıldığı toplantıda elde olan veriler ışığında durum değerlendirmesi yapıldı. Bölgede 26 Ocak'tan bu yana 18 bin 400'den fazla deprem meydana geldi.

Toplantıda uzmanların mutabık olduğu görüşe göre, Santorini ve Yamurgi adaları arasında 1 Şubat'tan bu yana, büyüklüğü 3 ila 5,3 olan yaklaşık 1300 deprem oldu. Bölgede son dönemde yaşanan sismik hareketlilikte göreceli de olsa bir azalma saptandı. Uzmanlara göre, Yamurgi ve Santorini adaları arasında kalan bölgedeki sismik hareketlilik kuzeydoğu-güneybatı istikametindeki deniz altı faylarından kaynaklanıyor. Mevcut verilere göre, bu hareketlilik tektonik ve derin magmatizma ile ilişkili görülüyor.

1200x675_cmsv2_fd25f37a-425f-51e

Santorini Kalderası içindeki sismik hareketlilik aynı seviyede devam ederken, Santorini bölgesinde artan bir zemin deformasyonu izleniyor. Şu ana dek yapılan denetimlerde bölgedeki binalar ise sismik yüke karşı iyi bir dayanıklılık gösteriyor. Buna rağmen kapalı alanlarda kalabalık toplantılardan kaçınılması yönünde uyarıda bulunan uzmanlar, metruk yapılardan da uzak durulmasını istedi. Santorini Adası'ndaki Amudiu, Armenis, Korfu ve Eski Liman sahil şeritlerinde bulunulmasının sakıncalı olacağını belirten uzmanlar vatandaşlara, havuzların boşaltılması, heyelan riskine karşı güvenli yolların kullanılması, deprem durumunda sahillerden derhal uzaklaşılması tavsiyelerinde bulundu.

Heyetler, 19 Şubat'ta tekrar toplanarak durum değerlendirmesinde bulunacak.

Anahtar Kelimeler:
deprem Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorcu oldu, pozlarına yorum yağdı! 'Trafiğe kapalı alanda çekilmiştir'

Motorcu oldu, pozlarına yorum yağdı! 'Trafiğe kapalı alanda çekilmiştir'

MHP'li isim Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun"

MHP'li isim Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun"

Fatih Karahan'dan faiz mesajı! "Harekete geçmeye hazırız"

Fatih Karahan'dan faiz mesajı! "Harekete geçmeye hazırız"

Tokat’ta aile faciası! Baba keserle dehşet saçtı

Tokat’ta aile faciası! Baba keserle dehşet saçtı

Karşılıksız çek nedeniyle tutuklanmıştı! Yeni gelişme...

Karşılıksız çek nedeniyle tutuklanmıştı! Yeni gelişme...

İstanbul'a kar geliyor! O tarihlere dikkat...

İstanbul'a kar geliyor! O tarihlere dikkat...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.