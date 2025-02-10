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  4. Ege Deniz'inde 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Ege Deniz'inde 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 23:29
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Ege Denizi beşik gibi! AFAD duyurdu. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

Ege Deniz'inde 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi İzmir
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