Ege Deniz'inde 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-10
Saat:23:16:24 TSİ
Enlem:36.7275 N
Boylam:25.48722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QVJUBn8lxz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
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