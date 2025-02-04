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Ege Denizi'nde de risk var... AFAD tek tek saat verdi, uzmanlar uyardı! Eğer volkanik hareketlilik olursa...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.02.2025 08:59
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Ege Denizi’nde 28 Ocak’tan bu yana süren ardı ardına depremler, bölgeyi adeta salladı! Son gece, 3,6 ile 4,6 büyüklüğünde şiddetli sarsıntılar halkı tedirgin etti. Bilim insanları, Santorini Adası’ndaki volkanik hareketliliğin, Türkiye'nin Ege kıyıları için tsunami riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Ege Denizi'nde de risk var... AFAD tek tek saat verdi, uzmanlar uyardı! Eğer volkanik hareketlilik olursa...

Son günlerde Ege'nin sismik hareketliliği arttı. Ege Denizi’nde 20'ye yakın deprem meydana gelirken, sabaha kadar süren bu hareketlilik geceyi de adeta sarsıntılarla geçirdi. Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana süren sıralı depremler durmak bilmiyor. Gece boyunca art arda yaşanan sarsıntılar, bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor.

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"DEPREM FIRTINASI" OLARAK TANIMLANDI

Yaşanan korku dolu facia, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "deprem fırtınası" olarak tanımlandı. Bu sismik faliyet 28 Ocak'ta başladı ve bu zamana kadar yüzlerce sarsıntı oluşturdu.

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EGE KIYILARI DA RİSKTE

Bilim insanları, bu hareketliliğin Santorini Adası’ndaki aktif volkanın fayları tetiklemesiyle başlayabileceğini belirtiyor. Her ne kadar depremler Türkiye’ye çok yakın olmasa da, yer bilimciler, olası bir volkanik patlama durumunda Türkiye’nin Ege kıyılarında tsunami riski uyarısında bulunuyor.

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İŞTE SAAT SAAT DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ:

AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde depremler, dün gece de aralıksız devam etti. Saat 00.07'de 3,6 büyüklüğünde, saat 00.35'te ise 3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 01.48'de 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. 01.54'te 3 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha yaşandı.

Saat 02.17'de yine Ege Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.50'de 3,5 büyüklüğünde, saat 03.02'de 3,1, 03.09'da 3,5, 03.37'de 3,4, 03.39'da 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 04.11'de 3,3 büyüklüğünde, 04.19'da 3,6, 04.26'da 3,9 ve saat 04.34, 05.10 ve 05.43'te 3 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 05.46'da 4,6 büyüklüğünde deprem vatandaşları bir kez daha korkuttu. Sabah 06.03'te ise 3,9 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti.

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