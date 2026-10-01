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Uçağı ölümcül dalıştan kurtardı o anları anlattı: Saldırgan pilotu boğazından yakaladım, uçmayı belgeselden gördüm

Kaçırılma kodu veren sonrasında ölümcül bir düşüşe geçen yolcu uçağında neler yaşandığı ortaya çıktı. Saldırgan pilotu etkisiz hale getiren bir kamyon şoförü yolcu, uçak belgeselinden öğrendikleriyle uçağı uçurmayı başarmış. Havada yaşanan kabus dolu dakikaların ayrıntıları ise nasıl bir felaketin önün geçildiğini gözler önüne serdi.

Uçağı ölümcül dalıştan kurtardı o anları anlattı: Saldırgan pilotu boğazından yakaladım, uçmayı belgeselden gördüm
Devrim Karadağ

Yolcu uçağından gelen 'kaçırılma' sinyali endişe yaratmış, Suudi Arabistan'a inen İsrail uçağıyla ilgili detaylar ise büyük bir felaketin önüne geçildiğini ortaya çıkardı. İki pilotun kavga ettiği ve bir pilotun uçağı kasten düşürmeye çalıştığı belirlenirken; uçak ve kokpit içinden gelen görüntüler şoke etti.

KOKPİT KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ

İki pilotun da yerde yattığı, kokpitin kan gölüne döndüğü ve yolcuların müdahalesiyle uçağın başarıyla iniş yaptığı belirlenirken, Flydubai uçağında neler yaşandığı tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı.

Uçağı ölümcül dalıştan kurtardı o anları anlattı: Saldırgan pilotu boğazından yakaladım, uçmayı belgeselden gördüm 1

PİLOTU BIÇAKLAYIP, UÇAĞI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

İsrail medyasındaki haberlere göre; dünkü olayda FZ1073 sefer sayılı uçağın pilotu, yardımcı pilotunu bıçakla yaraladı ve uçağı düşürme niyetiyle kaçırmaya çalıştı.

YARALI PİLOT SON ANDA KOKPİT KAPISINI AÇMIŞ

Uçak yere doğru düşerken, yaralı pilot Machchhar kokpit kapısını son anda açmayı başardı. Yolcuların saldırgan pilotu etkisiz hale getirip uçağın kontrolünü ele geçirmeleri sayesinde büyük bir felaket kıl payı önlendi.

HERKES KAMYON ŞOFÖRÜ ADAMI KONUŞUYOR

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda kan lekeleri olan beyaz bir tişört giyen adamlardan birinin, daha önce hiç uçuş deneyimi olmamasına rağmen uçağın kontrolünün yeniden sağlanmasında kritik bir rol oynayan İsrailli kanalizasyon kamyonu şoförü Yaniv Hayoun olduğu ortaya çıktı.

Uçağı ölümcül dalıştan kurtardı o anları anlattı: Saldırgan pilotu boğazından yakaladım, uçmayı belgeselden gördüm 2

Daily Mail'e açıklamalarda bulunan Hayoun, havada yaşanan kan donduran anları detaylarıyla anlattı.

"ONU BIÇAKLIYOR, ONU BIÇAKLIYOR"

"İnişten yaklaşık bir saat önce bir kadın bağırmaya başladı. Uçağın ön tarafında bir kadın bıçaklama hakkında bir şeyler bağırıyordu: 'Onu bıçaklıyor, onu bıçaklıyor.'" diyen Hayoun, kadının çığlıklarının geldiği kokpite doğru koştuğunu, ancak yaklaşırken uçağın aniden alçaldığını söyledi.

Uçağı ölümcül dalıştan kurtardı o anları anlattı: Saldırgan pilotu boğazından yakaladım, uçmayı belgeselden gördüm 3

"YERDE, KAPININ HEMEN YANINDA PİLOT YATIYORDU"

Hayoun, şoku atlattıktan sonra kokpitin kapısına gittiğini ve birinin kapı kolunu tuttuğunu söyledi. "Kapıyı açtım, o kapı kolunu tutarken ben kapıyı ittim. İçeri girdim. Yerde, kapının hemen yanında pilot yatıyordu. Çok ağır yaralanmıştı." diyen Hayoun, uçağın o anda pilotsuz kaldığını anlattı:

"BOĞAZINDAN YAKALADIM"

"Uçakta pilot yoktu Bir pilot kapının yanında yatıyordu, ağır yaralıydı ama bilinci yerindeydi. Gözleri açıktı. İki koltuk arasında uçağın kumanda paneli bulunuyordu. Bıçaklı saldırgan kumanda kollarına dizlerini dayamış, sanki aletlere müdahale etmeye çalışıyormuş gibi davranıyordu. Uçağın kumanda paneline doğru eğilmişti. Bu yüzden boğazından yakaladım. Onu çıkışa doğru ittim ve direndiği için insanlardan yardım istemeye başladım. Onu yumruklarla etkisiz hale getirdik. Sersemletmemiz gerekti, bu yüzden birkaç yumruk yedi. Sonra da bağladık."

Uçağı ölümcül dalıştan kurtardı o anları anlattı: Saldırgan pilotu boğazından yakaladım, uçmayı belgeselden gördüm 4

"KUMANDA KOLLARINI KENDİME DOĞRU ÇEKTİM"

Saldırgan pilotu etkisiz hale getirdikten sonra, Hayoun uçağı yere çakılmaktan kurtarmak için umutsuzca bir girişimde bulunarak hızla uçağın kumandalarına geri döndüğünü belirtirken; "Koltuk üzerine eğildim, ellerimi öne uzattım ve kumandaları kendime doğru çektim çünkü uçak aşağı doğru yönelmişti. Kumanda kollarını kendime doğru çektim. Sadece birkaç saniye sürdü." diye konuştu.

UÇAK BELGESELİ İZLEYEREK UÇMAYI ÖĞRENMİŞ

O korkunç anlarda ne yapacağını mucizevi bir şekilde nasıl bildiğini anlatan Hayoun, "Uçak Kazası Araştırması adlı bir program var... Görüntüler korkutucu ve karımı uçmaktan korkutuyor, bu yüzden o yanımda izlemediği zamanlarda gizlice izliyorum. Bir uçak aşağı doğru inerken, burnunu düzleştirmek için kumanda kollarını geriye doğru çekmeniz gerektiğini gördüm.Gerçekten de sadece birkaç saniye sürdü. Sanki uçağı ben uçurmuşum gibi değildi. Uçak kazası belgeseli izlemek işte bu noktada işime yaradı. Gördüklerim, hayatımda hayatta kalmak için yaptığım tek girişimde işime yaradı. Tek bir şansım, tek bir fırsatım vardı." dedi.

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Hayoun'un bu hareketi sonrası uçaktaki görev dışı pilotlardan biri devreye girip durumu kontrol altına alarak; uçağı başarıyla indirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail yolcu uçaği
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