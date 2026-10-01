HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göynük köyünden Akkoyunlu istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen T.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücü A.K. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K., H.S.K. ve M.K. ile diğer araç sürücüsü T.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Yıldız'dan fon krizi çıkışı! 'Komisyon kurulmasına gerek yok'MHP'li Yıldız'dan fon krizi çıkışı! 'Komisyon kurulmasına gerek yok'
Park halindeki otomobil kurşunlandıPark halindeki otomobil kurşunlandı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Dilan Polat hakkında karar! İfade verirken fenalaştı

Dilan Polat hakkında karar! İfade verirken fenalaştı

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.