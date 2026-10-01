Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göynük köyünden Akkoyunlu istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen T.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücü A.K. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K., H.S.K. ve M.K. ile diğer araç sürücüsü T.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır