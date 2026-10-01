MHP'li Yıldız'dan fon krizi çıkışı! 'Komisyon kurulmasına gerek yok'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Devletin tüm imkânlarıyla sürecin takipçisi olduğunu belirten Yıldız, yetim ve öksüzün hakkının korunacağı mesajını verdi.

"DEVLETİMİZE GÜVENELİM"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis’te açıklamalarda bulundu. Yıldız, fon soruşturması konusunda, "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor" diye konuştu.

"KOMİSYONUN KURULMASINA GEREK YOK"

Masumiyet karinesi prensibine vurgu yapan Yıldız, "Kesin hüküm haline kadar, 'şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur' demem. Şüphelidir sadece benim için" dedi. Bir başka soru üzerine bu konuda Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini kaydeden Yıldız, "Bu tamamen adli bir mesele" diye konuştu.