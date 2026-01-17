Ege Denizi’nin güneyinde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi’nin güneyinde fırtına beklendiği bildirildi. Yapılan değerlendirmelere göre, yarın (18 Ocak Pazar) Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan meteoroloji, özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirtti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır