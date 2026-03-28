Eğil ilçesine doğal gaz müjdesi

Diyarbakır’ın Eğil ilçesine doğal gaz hizmeti sağlanacak.Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, uzun süredir titizlikle yürüttükleri, sabır ve kararlılık gerektiren yoğun çalışmaların neticesinde ilçeye doğal gaz arzı sağlanacağını söyledi.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, uzun süredir titizlikle yürüttükleri, sabır ve kararlılık gerektiren yoğun çalışmaların neticesinde ilçeye doğal gaz arzı sağlanacağını söyledi. Başkan Seydaoğlu, "Bu önemli hizmetle birlikte hemşehrilerimiz daha konforlu, daha güvenli ve daha modern bir yaşam imkanına kavuşacak; ilçemizin gelişimine, ekonomisine ve yaşam standartlarına önemli katkılar sunulacaktır. Doğal gazın ilçemize kazandırılması, sadece bugünü değil yarınlarımızı da ilgilendiren büyük bir adımdır. Daha temiz enerji kullanımıyla çevreye duyarlı bir yaşam desteklenecek, aynı zamanda vatandaşlarımızın ısınma ve enerji ihtiyaçları daha ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanacaktır. Eğil’imiz her geçen gün büyüyen, gelişen ve modernleşen yapısıyla hak ettiği hizmetlere kavuşmaya devam ediyor. Bu kıymetli yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve kıymetli Bakanımız Alparslan Bayraktar’a, il valimize, saygıdeğer milletvekillerimize ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyoruz. Eğil’imize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu önemli hizmetin ilçemize bereket, hemşehrilerimize huzur, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’nin uçak gemisi Gerald R. Ford, onarım çalışmaları için Hırvatistan’daABD’nin uçak gemisi Gerald R. Ford, onarım çalışmaları için Hırvatistan’da
Kırklareli Lüleburgaz’da trafik denetimleri sıklaştırıldıKırklareli Lüleburgaz’da trafik denetimleri sıklaştırıldı

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

