Eğirdir Gölü'nde kuraklık: Su seviyesi tehlikede

Eğirdir Gölü, kuraklık etkisiyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Göl, yoğun tarımsal sulama ve azalan yağışlarla ikiye bölündü.

Eğirdir Gölü, Türkiye’nin dördüncü büyük gölüdür. Aynı zamanda önemli bir içme suyu kaynağıdır. Ancak göl, son dönemde ikiye bölünmekte.

Dronla kaydedilen görüntülerde, gölün ortasında suyun çekildiği görüldü. Yer yer adacıklar oluştu. Bazı vatandaşlar, gölün ortasından yürüyerek geçmeye çalıştı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yer alan bu göl, 'yedi renkli göl' olarak biliniyor. Ancak kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle dramatik şekilde küçüldü.

1950’li yıllarda ortalama derinliği 16 metreydi. Şu anda bu derinlik 3,2 metreye düştü. Hoyran mevkiiyle gölü bağlayan Kemer Boğazı’ndaki su tamamen çekildi.

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği'nden Abdurrahman Sinap, göldeki durumu 'içler acısı' olarak nitelendirdi. Küresel ısınma ve yanlış sulama yöntemleri sorunun büyümesini sağlıyor.

Sinap, güneş enerji santralleri ve mermer ocaklarının su kaybını arttırdığını belirtti. Bu durum yağış rejimini de etkiliyor. Göl çevresinde bu tesislere izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğirdir Gölü için acil bir eylem planı oluşturdu. Ancak yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını aktaran Sinap, göldeki otların temizlenmesini eleştirdi.

Kemer Köprü tarafında temizlik vaadleri yerine getirilmedi. Gölün derinliği 20 santime düştüğü için büyük makinelerle çalışma yapılamadı. Bataklık kuşlarının görünmesi, gölün zor günler geçirdiğini gösteriyor.

Sinap, Aşağı Gökdere Santrali’ne daha önce sürekli su aktığını belirtti. Çiftçiler su bulmakta zorluk çekiyor. Serpil Köyü’nde insanlar zor durumda kaldı.

Gölün korunmasının önemine vurgu yapan Sinap, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Eğitim ve bilgilendirme yapılmasını istedi.

Balıkçı Murat Gülyiğit, su çekilmesinin hızlandığını aktardı. Göl çok fazla çekildi. Kayıplar yaşanmakta. Bu durum balıkçılıkla uğraşanları da etkiliyor.

Eski hekim Canan Ağırtan, göldeki değişimi 'Çığlık atan Göl' olarak tanımladı. Su seviyesinin tehlikede olduğunu belirtti. Herkesin suyun kıymetini bilmesi gerektiğini vurguladı.

