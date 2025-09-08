Eğirdir Gölü'ne Umut Işığı: Can Suyu Projesiyle Göl Yeniden Canlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin en büyük göllerinden olan Eğirdir Gölü’ne yıllık 42 milyon metreküp su takviyesinde bulunarak can suyu verecek olan projenin ihalesinin yapıldığı ve sözleşmesinin imzalandığı müjdesini verdi.

Yumaklı, yaptığı açıklamada, sadece Isparta’nın değil ülkemizin de gözbebeği olan doğa harikası Eğirdir Gölü’nün yıllardır ağır su baskısı altında olduğunu vurguladı. Gölün aynı zamanda bölge çiftçisinin sulama anlamında tarımsal üretim gücünü oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, “Yaşanan iklim krizinin etkilerinin yanında ülkemizde en çok su kullanımı yapılan göllerden birisi olması sebebiyle maalesef gölün derinliği son 10 yılda 11 metreden 6 metreye kadar düşmüştür. Dolayısıyla gölün hacmi yüzde 55 oranında gerilemiştir” bilgisini verdi.

HAVZADAKİ SULAMA SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU DEVAM EDİYOR

Yumaklı, Bakanlık bünyesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) olarak Eğirdir Gölü ve Havzası’nda daha önce birçok iyileştirme çalışmaları yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

“1990 yılında hizmete aldığımız Yılanlı Derivasyonu ile Aksu Havzası’ndan toplam 2,2 milyar metreküp su göle aktarılarak gölün su miktarına ciddi manada katkı sağlanmıştır. Yine havzada 120 bin dekar alanın sulaması modernize edilmiş, diğer alanlardaki modernize çalışmaları ise halen devam etmektedir.”

“EĞİRDİR GÖLÜ’NÜ KORUMAK AYNI ZAMANDA BİR MİLLETİN ÜRETİM GÜCÜNÜ KORUMAKTIR”

Gölden tarımsal sulama maksadıyla kullanılan suyun yıllık ortalama 140 milyon metreküp civarında olduğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı “Ancak göl seviyesinin düşmesi sebebiyle geçtiğimiz yıl sulamaya 50 milyon metreküp su verilebilmiştir. Dolayısıyla Eğirdir Gölü bir kültürü, bir tarım mirasını, binlerce ailenin geçim kaynağını ve çocuklarımızın geleceğini temsil etmektedir. Eğirdir Gölü’nü korumak, aynı zamanda bir milletin üretim gücünü, gıda güvenliğini ve iklim direncini korumaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, tarımsal üretim gücünü güvence altına alacak ve Eğirdir Gölü’ne can suyu olacak projede ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, yapım sözleşmesinin de imzalandığını aktardı.

Yumaklı, Aksu Havzası’nda yapılacak regülatörden alınacak yıllık 42 milyon metreküp suyun 12,7 kilometrelik muhtelif çap ve basınç sınıfındaki borularla Eğirdir Gölü’ne ulaştırılacağını bildirdi.

13 ANA VE 31 ALT BAŞLIKTAN OLUŞAN EYLEM PLANI

20 Haziran’da Isparta’da Eğirdir Gölü için 13 ana başlık ve 31 alt başlıktan oluşan Eğirdir Gölü Su Eylem Planı’nı tamamlayarak açıkladıklarını anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında 3 temel stratejik hedef oluşturuldu. Birincisi suyu daha etkin ve adil kullanmak, ikincisi yeraltı ve yüzey sularını bilimsel temelde yönetmek, üçüncüsü ise doğal dengeyi ve ekosistemi korumak. Suyu daha etkin ve adil kullanmaktan kastımız, tüm Türkiye için bu kararlılığımız var. Her projede yeni yapılan sulama sistemlerinin tamamı kapalı. Ancak Eğirdir Gölü özelinde mevcuttaki açık sulama sahalarının kapalı sulama sistemleri haline getirilmesi. Bunun dışındaki diğer bütün projeleri şu an için durdurmuş vaziyetteyiz. Kaynaklarımızın tamamını buraya aktaracağız.

Eylem planımız kapsamında 2025-2030 yılları arasında yapılacak olan yatırımın toplam tutarı 21 milyar lira olacak. Bu yatırımlar sayesinde Isparta'nın 6 yıllık içme-kullanma suyu ihtiyacına karşılık gelen 150 milyon metreküp suyu sadece 1 yılda tasarruf etmiş olacağız. Gölün su miktarını artırarak, göl seviyesinin yükselmesini sağlayacağız. Yeraltı sularımızı koruyacağız, gölün su kalitesini yükselteceğiz. Göl ve havzasının ekosistemini koruyacağız. Sözleşmenin imzalanmasının ardından hayata geçirmeye başladığımız yatırımlar Isparta ilimize ve ülkemize hayırlı olsun.”