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Eğitime kar engeli! Okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler

26.02.2025 20:44
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Ülke genelinde soğuk hava ve yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) peş peşe uyarılarda bulunurken birçok ilde de okullar tatil edildi. Peki, 27 Şubat Perşembe günü okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

Eğitime kar engeli! Okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Yurdu etkisi altında alan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Birçok öğrenci, öğretmen ve veli hangi illerde okulların tatil edildiği bilgisine ulaşmak istiyor. Yapılan duyurulara göre Artvin'de eğitime 6'ncı kez ara verildi. İşte yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen iller...

27 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER

ORDU

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Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası yaşanan don ve buzlanma nedeniyle 4 ilçenin tamamında, 7 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmı olarak 1 günlük ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ARTVİN

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Artvin Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yarın Yusufeli hariç eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Artvin Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarının 27 Şubat 2025 Perşembe günü de devam edeceğini duyurdu. Bu çerçevede, il sınırları içinde buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla, eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Açıklamaya göre, Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 27 Şubat Perşembe günü de eğitim yapılmayacak. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

VAN

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Van'ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Saray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 27 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Artvin Ordu Van okul kar eğitim
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