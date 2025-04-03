EGM'den 'gözaltında cinsel saldırı' iddialarına yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gündeme gelen ‘Gözaltında cinsel saldırı’ iddialarıyla ilgili açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bu iddiaların polis teşkilatını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu bildirdi.

"ASILSIZ, MESNETSİZ, ALÇAKÇA YAPILAN İFTİRALARDIR"

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır.

"TÜM İŞLEMLERİ YASALARIN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEDE YÜRÜTMEKTEDİR"

Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir.

Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."