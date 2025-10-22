HABER

Ehliyetsiz arkadaşına motosikleti verdi, "Bir sürü cezam var" diye polise yalvardı

Aksaray’da ehliyeti olmayan arkadaşına verdiği motosikletle polise yakalanan genç, ceza yazdırmamak için dil dökerken, "18 yaşındayım, bir sürü cezam var. Vallahi çok borcum var" diye polise dakikalarca yalvardı.

Olay, Paşacık Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan asayiş ekipleri şüphe üzerine 68 AEU 415 plakalı motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Batuhan S. isimli sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, olay yerine cezai işlemler için trafik ekipleri istendi.

Ehliyetsiz arkadaşına motosikleti verdi, "Bir sürü cezam var" diye polise yalvardı 1

"18 YAŞINDAYIM, BİR SÜRÜ CEZAM VAR. VALLAHİ ÇOK BORCUM VAR"

Sürücünün arkasında yolcu olarak bulunan motosiklet sahibi Muhammet Ç. (18) polis memurlarına ceza yazılmaması için dil döktü. Muhammet Ç., "18 yaşındayım, bir sürü cezam var. Vallahi çok borcum var" diye polise dakikalarca yalvardı. Olay yerine gelen trafik şubesi ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç motosiklet kullanmaktan 18 bin 677, motosiklet ruhsat sahibine de kullandırmaktan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi.

Ehliyetsiz arkadaşına motosikleti verdi, "Bir sürü cezam var" diye polise yalvardı 2

BİN 986 LİRA DAHA CEZA KESİLDİ

Motosiklet olay yerine gelen ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, motosikleti teslim alıp yola çıkan sürücü bu kez de Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarına kasksız şekilde yakalandı. KGYS tarafından motosikletin plakasına kasksız motosiklet kullanmak ve trafik işaretlerine uymamaktan toplam bin 986 lira daha ceza kesildi.

(İHA)

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik cezası motosiklet
