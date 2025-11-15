HABER

Ehliyetsiz sürücü çarptığı bekçi için gözyaşı döktü

Eskişehir'de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, plakasız motosikletiyle çarptığı bekçi için gözyaşı döktü. Yaralı bekçi hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü tedavi için bindirildiği ambulansın sedyesinde 34 bin 389 TL idari para cezasının tutanağını imzaladı.

Ehliyetsiz sürücü çarptığı bekçi için gözyaşı döktü

Kaza, Arifiye Mahallesi Yandaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakasız motosiklet ile bahse konu Sokak'ta ilerleyen Deniz G. isimli ehliyetsiz sürücü, bekçi ekiplerinin ‘Dur' ihtarına uymadı. Motosikleti ile H.K. isimli bekçiye çarpan Deniz G., kontrolünü kaybederek yere düştü.

ÇARPTIĞI BEKÇİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yaralanan bekçi ve sürücü için olay yerine Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kafasında ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan H.K. isimli bekçi ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı yaralanma olan motosiklet sürücüsü, çarptığı bekçi için endişelek gözyaşı döktü. Deniz G. plakasının düştüğünü ve ehliyetini harç parasını ödeyemediği için alamadığını iddia etti. Diğer bekçi ekiplerince teselli edilip kolonya dökülen Deniz G. ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirildi.
34 bin 389 TL para cezasını ambulansta imzaladı

34 BİN 389 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmaktan toplamda 34 bin 389 TL idari para cezası kesildi. Motosiklet sürücüsü ceza tutanağı ise ambulansta sedye üzerinde yatarken imzaladı. Deniz G. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

