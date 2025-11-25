HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi

İçerik devam ediyor

Antalya'da evden ekmek almaya çıkan 84 yaşındaki Okan Işık feci bir şekilde hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmek isteyen Okan Işık kepçe operatörünün geri manevra yapmasıyla kepçenin altında kaldı. Başta olay yerinden uzaklaşan kepçe operatörü sonra geri dönüp teslim oldu. Akılalmaz kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

Antalya'da meydana gelen olay kahretti. Okan Işık kepçenin altında kalınca oğlu olay yerine gelip gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun ağladığını balkondan gören anne ise eşinin hayatını kaybettiğini böylelikle anladı.

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 1

KARŞIYA GEÇECEKKEN KEPÇE EZDİ

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe ile altyapı çalışmaları yapılırken, ekmek almak için evden çıkan Okan Işık yolun karşısına geçmek istedi. Kepçe operatörü E.G.'nin (37) geri manevra yaptığı sırada, Işık kepçenin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık'ın oğlu olay yerine gelip babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 2

OPERATÖR GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU

Kazanın ardından tepkilerden dolayı uzaklaşan kepçe operatörü E.G., kısa süre sonra geri dönerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan E.G., polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Işık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 3

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BALKONDA ÖĞRENDİ

Bu esnada evinin balkonunda caddedeki olayı fark eden Okan Işık'ın eşi, oğlunun ağladığını görünce hayatını kaybeden kişinin eşi olduğunu öğrenerek gözyaşlarına boğuldu.

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 4

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Okan Işık'ın kaldırımda yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek için kepçenin geçmesini beklediği, kepçenin mucuru döktükten sonra geri manevra yapması sonucu Okan Işık'ı altına aldığı görüntülere yansıdı. Çarpmanın ardından kepçe operatörü ve çevredekilerin yardıma koşması da görüntülerde yer aldı.

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 5

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 6

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 7

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 8

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 9

Ekmek almaya çıkan adamın sonu kahretti! Feci anlar kamerada; eşi balkondan öğrendi 10Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!
Yeni açılan park vandalların hedefi olduYeni açılan park vandalların hedefi oldu

Anahtar Kelimeler:
antalya kaza kepçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.