Ekmek parası için çıktıkları yolda Çin mafyasıyla karşı karşıya kaldılar! Üç kardeşten 180 bin dolar istiyorlar

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ahmet Çelik, Münir Çelik ve Beyazıt Çelik kardeşler, yıllardır yurt içi ve yurt dışında tır şoförlüğü yaparak geçimlerini sağlıyorlar. İddialara göre; yaklaşık 2 buçuk ay önce yük getirmek için 14 gün yol katederek Kazakistan'a giden ve yükü almak için tırlarını Çin'e geçiren 3 kardeşin aracına mafya tarafından el konuldu.

ÇİN MAFYASINDAN 63 GÜNDÜR HABER BEKLİYORLAR

Türkiye'de bulunan firma ve Çin'de bulunan firma arasında yaşanan sorun sonrası tırlarına el konulan kardeşler, tırları Çin'de bıkarak memleketlerine döndüler. Çin mafyasıyla karşı karşıya kalan ve tırlarını teslim alabilmek için 180 bin dolar istenen tır şoförleri, 63 gündür gelecek güzel haberi umutla bekliyor.

"MAFYA TELEFONLARIMIZA CEVAP VERMİYOR"

Araçlarını geri alabilmek için Çin mafyasına 15 bin dolar verdiklerini dile getiren Ahmet Çelik, "Tırla Kazakistan'a gidip, yükümü boşalttım. Çinli bir firma yükleri almak için bize davetiye gönderdi. Araçlar içeri geçtikten sonra orada bir kişi, evraklara el koyup bizden 180 bin dolar talep etti. Araçları almak için kimi arayıp kimle görüştüysek bir şey yapamadı. Orada Çin mafyası araçlarımıza el koydu. Araçlarımızı orada bırakıp gelmek zorunda kaldık. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz. Bu araçlar, bizim 20 yıllık emeğimizdi ve çok çaba sarf ettik. Oraya ekmek parası kazanmaya gittik ama araçlarımızı bırakmak zorunda kaldık. Mafya bizden 180 bin dolar talep etti ama bizde o kadar büyük meblağ para yok. Araçları göndereceğiz dediklerinden sonra 15 bin dolar para gönderdik. Biz bu durumdan bir şey anlamadık, mafya telefonlarımıza cevap vermiyor. Araçlarımızı devlet tutmadı, mafya araçlarımızı aldı ve bırakmıyor. Bizim araçlarımızın hiçbir şekilde biz yakalatmadık ve araçlarımız boş şekilde evraklarına el konulup bir parka çekilmiş halde bekletiliyor" dedi.

"DEVLETİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZ"

Çin mafyasının Türkiye'de ticaret yaptığı şahısla yaşadığı sorun sonrası tırlara el koyduğunu ifade eden ve kendilerinden 180 bin dolar talep edildiğini dile getiren Münir Çelik, "Ben tır şoförlüğünü uzun yıllardır yapıyorum. Araçlarımızı Kazakistan'a gönderdiğimizde halde alamıyoruz. Bu durumdan dolayı mağduruz. Araçlarımıza Kazakistan'ın yanı başında bulunan Çin'in Alashankou şehrinde mafya tarafından el konuldu. Çin mafyası yüzünden perişan olduk. Mafya bizden yüklüce bir para istiyor. Türkiye'de alışveriş yaptığı bir adamdan parasını alamadığı için zararını bizden istiyor. Türkiye'deki firmadan sıkıntısı var. Bu adam ne kârına beni ortak etmiş ne bir şeye sonra diyor ki benim Türkiye'den alacağım var getir araçları al. Türkiye'den yardım istiyoruz. Üç tır aracı 10 milyon TL civarında para yapıyor. Araçlarımız mafyanın elinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"MAFYA, 'GİDİN BANA ALACAĞIMI GETİRİN' DİYOR"

İlk defa yurt dışı seferine çıktığında tırına Çin mafyası tarafından el konulan 22 yaşındaki tır şoförü Beyazıt Çelik de araçlarının parçalamakla tehdit edildiğini belirterek, "Bu genç yaşta yollara düştük ve ekmek davası diye yurt dışına kadar gittik. Ben ve ağabeylerim beraber üç araç gittik. Kazakistan'da boşalttık. Oradan araçlarımızı prosedür gereği Kazakistanlı şoförlere verdik. Araçlar oraya gidince mafya bizi arayıp işte araçlar çok geç kaldı. Biz orada otelde kaldık. Orada da mağdur olduk. Mafya, 'Türkiye'den benim alacağım var. Gidin bana alacağımı getirin' diyor. 'Biz ne sıfatla gidip senin paranı isteyelim' dedik. O da 'ben onu bunu anlamam, ben paramı bilirim. Gidin bana 180 bin dolar getirin' dedi. Biz gariban insanız öyle büyük bir meblağ yok. Mafya sonra bize, 'ben onu bunu anlamam, bana dert yanmasınlar. Eğer çok zorlarlarsa ben burada arabalarını parçalarım, dağıtırım' şeklinde tehditler de savurdu. Biz canımızı kurtardık artık malımızdan şüphe duyuyoruz. Herhangi bir garajda tamam da ama şu an onların niyeti altında. Araçlarımız da giderse bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Biz devletine, milletine bağlı insanlarız" ifadelerini kullandı.

(İHA)