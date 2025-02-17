Ekmek yediği yere ihanet etti! Adana'da kuyumcuda çalışan genç kaşla göz arası 3 kilo altın çaldı

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde G.Ö, sahibi olduğu kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilogram altın çalındığını fark etti.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN ALTINLARINI ÇALMIŞ

G.Ö'nün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak altınları iş yeri çalışanı Anıl Y'nin çaldığını belirledi. Bunun üzerine şüpheli Anıl Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Altınları bozdurup elde ettiği parayı da harcadığı öne sürülen Anıl Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ALTINLARI BIRAKIYORMUŞ GİBİ YAPIP AVUCUNDA SAKLIYORMUŞ

Zanlının, bazı müşterilerle ilgilendikten sonra altınları yerine bırakıyormuş gibi yapması ve avucunda sakladıktan sonra cebine koyması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

(AA)