Ekmek yediği yere ihanet etti! Adana'da kuyumcuda çalışan genç kaşla göz arası 3 kilo altın çaldı

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde G.Ö, sahibi olduğu kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilogram altın çalındığını fark etti.
G.Ö'nün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak altınları iş yeri çalışanı Anıl Y'nin çaldığını belirledi. Bunun üzerine şüpheli Anıl Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Altınları bozdurup elde ettiği parayı da harcadığı öne sürülen Anıl Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, bazı müşterilerle ilgilendikten sonra altınları yerine bırakıyormuş gibi yapması ve avucunda sakladıktan sonra cebine koyması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
(AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum