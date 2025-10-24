Ekonomiyi kötü etkilemesinden korkuluyor! Avrupa'da yeni salgın alarmı: Vakaların patladığı iki ülke harekete geçti

Almanya'da Friedrich Loeffler Enstitüsünden (FLI) yapılan açıklamada, kuş gribi salgının Bremen eyaleti hariç tüm ülkede mevcut olduğu belirtildi. Belçika'da da ticari olarak işletilen ve hobi amaçlı kurulan 2 farklı çiftlikte kuş gribi vakaları saptandı. Bunun üzerine yetkililer yeni önlem aldı.

ALMAN BAKAN: "ŞU ANDA ÇOK SAYIDA SALGIN VAR"

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, koruyucu önlemlerin artırılması çağrısında bulunarak en önemli önceliğin virüsün yayılmasını önlemek olduğunu ifade etti. Rainer, "Hem yabani kuşlarda hem de kümes hayvanı çiftliklerinde şu anda çok sayıda salgın var." dedi.

Friedrich Loeffler Enstitüsü FLI ise göç koridorlarındaki yüksek yabani kuş yoğunluğuna atıfta bulunarak, bunu dinamik bir gelişme olarak nitelendirdi.

Kuş gribi salgını nedeniyle Baden-Württemberg'de bir kümes hayvanı çiftliğinde 15 bin, Aşağı Ren Nehri üzerindeki Rees'te ise yaklaşık 19 bin hayvan itlaf edildi. Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki iki tavuk çiftliğinde önlem amaçlı yaklaşık 150 bin hayvan itlaf edildi. Basında ayrıca binlerce turnanın da öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ekim ayı ortasında, Aşağı Saksonya'nın Cloppenburg bölgesinde 20 bin 500 hindi itlaf edilmişti.

FLI, kuş gribi salgınlarının ardından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 200 binden fazla tavuk, kaz, ördek ve hindinin itlaf edileceği tahmininde bulundu.

Almanya'da 2020-2021 yıllarındaki kış aylarında iki milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribi nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

BELÇİKA'DA KÜMES HAYVANLARINI KAPALI YERLERDE TUTMA ZORUNLULUĞU

Öte yandan Belga ajansının haberine göre, Belçika'da ticari olarak işletilen ve hobi amaçlı kurulan 2 farklı çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

FAVV-AFSCA, "H5N1" türü kuş gribi nedeniyle ülke genelinde çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulma zorunluluğunun yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Belçika Başbakan Yardımcısı, Çalışma Bakanı ve Tarım Bakanı David Clarinval, kuş gribinin tavuk çiftlikleri ve ülke ekonomisi için "ciddi tehdit" oluşturduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı korumak ve virüsün yayılmasını önlemek için en iyi yol, zorunlu barınak uygulaması gibi önleyici tedbirler almaktır." ifadesini kullandı.

Clarinval, kümes hayvanı yetiştiricilerini FAVV-AFSCA tarafından duyurulan tedbirlere uymaya çağırdı.Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır