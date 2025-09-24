Ekran kalemi (stylus) nedir, nasıl kullanılır?

Bilgisayar ekranlarına, mobil cihazlara, akıllı telefonlara ya da grafik tabletlere hem günlük kullanımla eğlence amaçlı hem de iş hayatında tasarım gibi farklı alanlarda faydalı olabilmesi adına çeşitli özellikler eklenmektedir. Bunlardan biri de ek bir öge olan ekran kalemi olmuştur.

Ekran kalemi, stylus pen, tablet kalemi nedir?

Ekran kalemi, stylus pen, tablet kalemi gibi isimlerle bilinen bu kalemler normal kalemlerden farklı olarak elektronik cihazlar ile birlikte kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda kullanıcıları gitgide daha da artan ekran kalemleri bilgisayar ekranlarında, grafik tabletlerinde ya da mobil cihazlarda kullanılabilmektedir. Dokunmatik ekranı olan cihazlarda kullanıcılar ekran kaleminin ucunu ekrana dokundurarak çeşitli işlemler gerçekleştirebilmektedir.

Stylus pen olarak da bilinen ekran kalemleri şekil olarak normal kaleme benzese de kağıt yerine dokunmatik özellikli ekran teknolojisine sahip kalem türleridir. Bir tür işaretleme aracı olarak kullanılan bu kalemler hızlı şekilde not alabilmek, düzenlemeler yapmak ya da depolamaları düzenlemek gibi birçok farklı amaca yönelik olarak kullanılmaya müsait cihazlardır.

Ekran kalemi, stylus pen, tablet kalemi nasıl kullanılır, ne işe yarar?

Bazı ekran kalemleri satın alınan cihaz ile birlikte entegre olarak gelebildiği gibi bazı kalemler tek başlarına sonradan satın alınarak mevcut cihaza uyumluluğuna göre ek bir bileşen olarak da kullanılabilmektedir.

Mevcut cihaza uyumlu bir stylus kalem aracılığı ile dokunmatik ekrana çizim yapılabilir, yazı yazılabilir ya da diğer başka işlemler yapılabilir. Özellikle son teknoloji gelişmiş cihazlarda ve tabletlerde çalışan kişilerin çok daha fazla verim aldığı ekran kalemleri dokunmatik özellikli ekranlarda daha fazla güç kullanmaktadır.

Gelişen teknolojinin bir ürünü olan ekran kalemlerinin kullanımı da son derece pratiktir. Tercih nedenleri ve en bilinen yararları ise şu şekildedir: