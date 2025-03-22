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Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi! 30 savcı görevlendirildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.03.2025 18:59
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Son dakika haberi... İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında 30 savcının görevlendirildiği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi! 30 savcı görevlendirildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 91 kişi gözaltına alınmıştı. Dün Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması, bugün de terör soruşturması kapsamında ifade verdi.

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"ŞİDDETLE REDDEDİYORUM"

Bugünkü ifadesinde İmamoğlu,"Tanık ifadelerini şiddetle reddediyorum. Tümü ile yalan iftira, uydurma, bahsi geçen insanların namusuna, şerefine, haysiyetine hakaret içeren seviyesi çok düşük cümlelerle doludur. Yüce Türk yargısının böyle bir gizli tanık yöntemini tercih ederek 3 kez tarihi oy rekorlarıyla İstanbul’da seçim kazanmış, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanını bunlarla muhatap etmesini derin üzüntü ile karşılıyor ve kınıyorum" demişti.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından saat 19.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

30 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında 30 savcının görevlendirildiği aktarıldı.

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