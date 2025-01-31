Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek! Saatler kala savcı değişti... CHP çıkarma yaptı, Mansur Yavaş da geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki ayrı soruşturma nedeniyle bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. İmamoğlu'na açılan soruşturmalardan biri 20 Ocak'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve ailesine yönelik sarf ettiği sözlerdi.

Diğer soruşturma ise 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlenen basın toplantısında hep aynı bilirkişinin kullanıldığını ve bilirkişinin tarafsız olmadığına yönelik iddialarıydı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İmamoğlu'nun bu iki soruşturma kapsamında ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dün akşam saatlerinde başlayan çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü.

İmamoğlu'na destek olmak için CHP'li parti, il ve ilçe yöneticileri ile il ve ilçe örgütleri sabahın erken saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

MANSUR YAVAŞ ADLİYEYE GELDİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na destek verenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bulunuyor. Yavaş, İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Yavaş'la birlikte Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da destek için hazır bulundu.

"DAHA FAZLA HUKUK DEMEK..."

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş "İmamoğlu'na dava açılmasını gerektirir bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonrasında hukuk olması gerektiği gibi olur çünkü ülkemiz için, hukukun bu şekilde siyasilerden talimat alıyor itibarını vermesi, alması şart değil, o intibayı da vermemesi lazım. Ülkede hukuka olan güveni sarsıyor. Ülkeye gelecek yatırımları da kesiyor. Daha fazla hukuk demek, daha fazla demokrasi, daha fazla ekmek demek, daha fazla iş demek. Ama hukuk ne kadar zayıflarsa hem ekonomi çöker, hem de bütün değerlerimiz ayaklar altına alınır. İnşallah hukukun tam işlediği, kuvvetler ayrılığının tam manasıyla işlediği günlere hep birlikte ulaşacağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum..." ifadelerine yer verdi.

"O ZAMANLARI DA BİLİYORUZ"

Muhabirin, "Hem bilirkişi ile ilgili söylediği sözler hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili söylediği sözlerden kaynaklı açıldı aslında bu soruşturma. Bu sözleri değerlendirmenizi isteyeceğim" ifadeleri üzerine ise Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Onu hukukçular değerlendirecek. Yani ne anlama geldiğini değerlendirecek. Çünkü biz bu ülkede yargılama sırasında veya mahkeme kararı verildikten sonra bile mahkeme kararlarını hiç kimsenin dinlemediği zamanları biliyoruz."

İYİ PARTİ HEYETİ DE ADLİYEYE GELDİ

İmamoğlu'na desteğe gelenler arasında, İYİ Parti heyeti de yer aldı.

İMAMOĞLU, EŞİYLE BİRLİKTE ADLİYEDE

İBB Başkanı İmamoğlu da dakikalar sonra Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

SAATLER KALA SAVCI DEĞİŞTİ

İmamoğlu'nu hakkında jet hızıyla başlatılan soruşturmalarda çok önemli iki gelişme yaşandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; İmamoğlu'nun ifade vermesine saatler kala ifadesini alacak savcı değişti.

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

İmamoğlu ifade işlemiyle ilgili dün sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

İmamoğlu, “Bu kötü gidişata dur demek için partimiz yola çıktı. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu seçimdir. Erken seçim. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. Partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sabah Çağlayan Adliyesi’nde olacağım. Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak. Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.