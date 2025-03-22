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  4. Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde... Adliye önünde gerginlik

Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde... Adliye önünde gerginlik

22.03.2025 21:35
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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Adliye önünde avukatlar ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde... Adliye önünde gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan 30, terör suçları Soruşturma Bürosu'ndan ise 4 savcı olmak üzere toplam 34 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Adliye dışında da polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alındı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Adliye önünde bir grup avukat toplanarak içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlileri de listeye göre avukatların içeriye alınacağını söyleyip duruşması olmayanın adliyeye giremeyeceğini belirtmesi üzerine avukatlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Kaynak: İHA

22 Mart 2025
22 Mart 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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İstanbul çağlayan adliyesi ekrem imamoğlu operasyonu
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