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Ekrem İmamoğlu cezaevinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ifade verdi

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu cezaevinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ifade verdi
Mustafa Fidan

Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre; görevden uzaklaştırılan ve Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma kapsamında ifade verdi.

Haberde, Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla ifade verdiği kaydedildi.

PARA KARŞILIĞI OY KULLANDIRILDIĞI İDDİASI

İmamoğlu'nun ifadesine ilişkin olarak İlker Turak, "4-5 Kasım 2023'de gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiaları sonrası başlatılan soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaşalım. Tabi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun bugün ifade verdiği bilgisini de son dakika bilgisi olarak aktaralım. İmamoğlu bugün Silivri'de tutuklu bulunduğu cezaevinde Silivri'de ifadesi alındı. Sabah saatlerinde ifade işlemleri için hazırlıklar yapıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da öğle saatlerinde gün içinde ifadesinin alındığı bilgisini paylaşalım. Tabi soruşturma kapsamında bugüne kadar 124 şüpheli tespit edildi ve toplam 78 şüphelinin bugüne kadar ifadesinin alındığı bilgisini de söyleyebiliriz ayrıca.

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MASAK'IN HAZIRLADIĞI RAPOR SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Tanık sıfatıyla 36 isimde bugüne kadar ifade verdi. Tabii tanık beyanlarında geçen isimlerin hesap hareketlerinin incelenmesi yönelik MASAK'ın hazırladığı rapor soruşturma dosyasına girdi. Bunun yanında bazı delege yakınlarının belediyelerde işe alındığı iddiaları da vardı. Bununla ilgili de Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile delegelerin tapu kayıtları da soruşturma dosyasına girdi. Bugüne kadar 124 şüpheli tespit edildi ve 78 şüphelinin ifade işlemlerinin tamamlandığını söyledik. İşte bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nda bugün Silivri'de tutuklu bulundu. Silivri cezaevinde ifadesinin alındığı bilgisini son dakika bilgisi olarak verelim." ifadelerini kullandı.

(Ekoltv.com.tr)

02 Mayıs 2025
02 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Silivri mahkeme
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