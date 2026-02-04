HABER

Ekrem İmamoğlu dahil 4 kişiye 'siyasi casusluk' davası!

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk suçuyla dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: AA

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Seçilir seçilmez yaptığı İlk iş İstanbul un dijital verilerini kopyalamak ve satmak olmuştu...
Eskiden ne güzel at koşturuyorlardı demi? Lakin O eski Türkiye yok artık :))
Daha başka yetmedi mi?
