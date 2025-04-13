Ekrem İmamoğlu için toplanan imza sayısı belli oldu! Güncel sayıyı Özgür Özel duyurdu

İBB ve TBB başkanı görevlerinden uzaklaştırılan, Silivri'de cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için CHP kampanya başlatmıştı.

İMAMOĞLU İÇİN KAÇ İMZA TOPLANDI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Samsun mitinginde kampanyaya değindi. Toplanan imza sayısını duyuran Özel şunları söyledi:

"Buradan, Samsun'dan bugün öğlen saatlerinde aldığımız rakamı duyurarak, dün akşam üstü saat 17:00 itibariyle bugün öğlen yaptığımız sayımın sonucuna göre, dün 10 milyonuncu imza aşılmıştır. Emeğinize sağlık. Ancak hedefimiz büyük, yolumuz uzun. Seçmenin yarısından bir fazlasına ulaşana kadar, hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte üreteceğiz."

BİR GÜNDE 15 MİLYON OY TOPLANMIŞTI

İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart günü CHP'de düzenlenen ön seçimde İmamoğlu'nun adaylığı için 15 milyondan fazla oy toplanmıştı.