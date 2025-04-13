Özgür Özel kalabalığı duyunca kendini tutamadı: Normalde yapmam ama yuhalayın o namussuzu!

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP'nin başlattığı mitingler Türkiye geneline yayılıyor. Bu kapsamdaki mitinglerin ilk ayağı Samsun oldu. Genel Başkan Özgür Özel, Samsun'dan vatandaşlara seslendi. İBB operasyonlarında tutuklanan bazı isimlerin farklı illere sevk edilmesine tepki gösteren Özel "Bu sevkin olacağının 10 gün önceden duyumları gelmişti. Amaçları arkadaşlarımızı birbirinden uzaklaştırmak, onlara sözde iş birliği teklif etmek" dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha "cunta başkanı" derken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de hedef alarak "Bu cuntanın mali ayağı Mehmet Şimşek'tir, Mehmet Şimşek hesap verecektir. Olmaz olsun böyle maliye bakanı!" diye konuştu.

"BİZ SIRTIMIZI AMERİKA'YA DEĞİL, MİLLETE DAYIYORUZ"

Özel'in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bir Ekrem hapiste, milyonlarca Ekrem meydanlardayız. Size "İlk adım Samsun'a yakışır" diyen İmamoğlu'nun selamını getirdim.

Gücünü milletten almayanlar, millete değil başka liderlere göz kırpanlar kaybetmeye mahkumdur. Biz sırtımızı Amerika'ya değil, millete dayıyoruz. Gücümüzü Trump'tan değil, milletten alıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: MİLLET SENİ SANDIĞA DAVET EDİYOR

Erdoğan, Samsun seni sandığa davet ediyor. Millet artık emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri işsiz bıraktıran, seçimi kazanamayınca, geldiği demokrasi treninden inen, sandıktan kaçan bir otokrat istemiyor. Millet, demokratlar seçim istiyor, seçim!

"BUNUN ADI DARBEDİR"

Ben Erdoğan'ın yaptığının adını koyduğumdan beri uyuyamıyor. Darbeci, cuntacı olduğunu söyledim, sürekli buna itiraz ediyor. Seçimle gelen seçimle gitmek istememektedir, bunun adı darbedir, darbeyi püskürtenlere selam olsun. Karşımızdaki cunta, devlet ve milletin içindeki küçük bir azınlık. Bunlar milleti de devleti de temsil etmiyor. Siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerine geçmeye çalışıyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan artık cunta başkanıdır.

"DEMOKRASİ TOKADINI YEDİNİZ, YİNE YİYECEKSİNİZ"

Bunlar Trump'ın bakan yerine atadığı sekreter gibi her birisi sekreter. Bu sekreterlere sesleniyorum; 31 Mart seçimlerinde 17'niz bir oldunuz, İstanbul'da Ekrem başkanımızın karşısına alayınız geçtiniz, demokrasi tokadını yediniz, yine yiyeceksiniz.

"BUNDAN SONRA SEÇİM İSTEMEDİĞİNİ ARTIK BÜTÜN DÜNYA ANLAMAKTA"

Bu darbe girişimi bize değil, hepimizedir. Milletin seçme, senin seçilme hakkınadır. Erdoğan'ın bundan sonra seçim istemediğini artık yavaş yavaş bütün dünya anlamakta, hissetmektedir. Korkmayın; Trump'a da sığınsa Putin'in de desteğini alsa onun karşısında yedi devletin işgaline, emperyalist işgale bir başına direnmiş ve başarmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları vardır!

"YUHALAYIN O NAMUSSUZU"

Süleyman bey Karadeniz'de iyi seviliyorsun, helal olsun. Ben mitinglerde kimseyi yuhalatmam, Süleyman beyi bile. Ama Volkan Konak vefat ettiğinde onun arkasından en iğrenç lafları söyleyen Çatalca Müftüsü var ya, yuhalayın o namussuzu.

SİLİVRİ'DEN SEVK İŞLEMİNE TEPKİ: GERÇEK DELİLLER, GERÇEK TANIKLAR YERİNE SAHTECİLİKLE DESTEKLEMEK İSTİYORLAR"

Dün Silivri'den 10 kişiyi sevk ettiler. Algı operasyonlarına başladılar. Bu sevkin olacağının 10 gün önceden duyumları gelmişti. Amaçları arkadaşlarımızı birbirinden uzaklaştırmak, onlara sözde iş birliği teklif etmek. Bunu yaparak bomboş dosyayı, paçavra MASAK raporunu, milletin görüp de "Bununla mı suçluyorsunuz?" dedikleri dosyayı, bulamadıkları gerçek deliller, gerçek tanıklar yerine sahtecilikle desteklemek istiyorlar. Bunu 5 kadın bürokratımıza da yaptılar, 1 yaşındaki evladıyla tehdit ettiler.

"BU CUNTANIN MALİ AYAĞI MEHMET ŞİMŞEK, HESAP VERECEK"

50-60 yıllık şirketlere kayyuma atıyorlar. Hani suç ispatlanana kadar herkes suçsuzdu? Şirketlere tedbir uygula ama el koymak, kayyum atamak, adeta çökmek nedir? Bu cuntanın mali ayağı Mehmet Şimşek'tir, Mehmet Şimşek hesap verecektir. Olmaz olsun böyle maliye bakanı! "MASAK raporundan bilgim yok" diyen Şimşek doğru söylemiyor.

Dün akşam itibarıyla imza kampanyamızda 10 milyonuncu imza aşıldı.

CHP’nin A, B ve C planları da cumhurbaşkanı adayımızı layık olduğu erken seçime kavuşturmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurtarmak ve demokrasiyi hayata geçirmektir.

NE OLMUŞTU?

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler kamuoyunda büyük tepki toplamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Mehmetalioğlu daha sonra kendini "Bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, ‘sahne de geberdi’ dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime" diyerek savunmuştu.